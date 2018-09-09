بسبب صدام حسين... حصار نادي عراقي في الجزائر (فيديو)

أعلن مسؤولو فريق القوة الجوية العراقي، أنهم محاصرين في ملعب بالجزائر، عقب انسحابهم من مباراة اتحاد العاصمة في البطولة العربية.

وكانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد، قبل أن تهتف الجماهير الجزائرية "الله أكبر صدام حسين"، الأمر الذي دفع لاعبي الضيف للانسحاب، حسبما نشرت صحيفة "النهار" الجزائرية.

وقال مصور الفريق، محمد عامر العزاوي، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد: "حتى الآن مازلنا محاصرين، في الملعب عند البوابة، ولا نستطع المغادرة، بعد القرار الذي صدر من نادي القوة الجوية في الجزائر بالانسحاب، على خلفية الشعارات الطائفية التي هتف بها الجمهور الجزائري في الشوط الثاني من مواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري".

وأضاف العزاوي "الهتافات كانت بحق أحد المكونات الرئيسية في العراق، الأمر الذي دفع الفريق إلى الانسحاب من المباراة ومغادرة الملعب".

وتوجه السفير العراقي بالجزائر لغرف تغيير ملابس الفريق لإقناعهم بالعودة للملعب وإكمال المباراة، لكن دون جدوى.