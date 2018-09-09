بالفيديو... أهداف مباراة فرنسا وهولندا في دوري أمم أوروبا (2-1)

حقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره الهولندي بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

تقدم كيليان مبابي في الدقيقة 14، وتعادل ريان بابل في الدقيقة 67.

ومع حلول الدقيقة 75، أحرز أوليفيه جيرو الهدف الثاني.

ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب الهولندي المركز الأخير برصيد خال من النقاط.