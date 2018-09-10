بالفيديو... أهداف مباراة إيطاليا والبرتغال في دوري أمم أوروبا

حقق المنتخب البرتغالي الفوز على نظيره الإيطالي بهدف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أمم أوروبا.

أحرز هدف المباراة أندري سيلفا في الدقيقة 48.

بهذه النتيجة، تحتل البرتغال المركز الأول برصيد 3 نقاط، بينما يقبع الطليان في المركز الأخير برصيد نقطة بفارق الأهداف عن بولندا.