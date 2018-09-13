فينيسيوس البرازيلي يتألق ويسجل هدفا رائعا في تدريبات ريال مدريد (فيديو)

شهدت الحصة التدريبية التي قام بها نادي ريال مدريد، تسجيل هدف جميل خطف الأضواء، كان بطله البرازيلي المنتقل حديثا لصفوف النادي الملكي، البرازيلي فينيسيوس جونيور.

البرازيلي الذي سجل هدفا بطريقة مقصية جميلة، استلم الكرة داخل مربع العمليات، ليرسلها مقصية سكنت شباك الحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس.

ويستعد نادي العاصمة الإسبانية لخوض مباراة قوية عندما يحل ضيفا، يوم السبت المقبل، على ملعب سان ماميس ليلاقي أتلتيك بلباو.

ولم يتحدد حتى الآن هل سيشارك البرازيلي في المباراة القادمة، نظرا لوجوده مع الفريق الثاني للنادي.

يذكر بأن تكلفة انتقال البرازيلي لصفوف النادي الملكي كلفت خزائن النادي الإسباني 45 مليون يورو، قادما من صفوف فلامنغو البرازيلي.