ترامب ينقل معاركه لعالم كرة القدم... ومدرب البرازيل يحرجه

لم يتردد المدير الفني لمنتخب البرازيل، تيتي، في الرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب سخريته من الأداء الذي يقدمه راقصو السامبا خلال السنوات الأخيرة.

وقال ترامب خلال استقباله لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، في البيت الأبيض، ردا على أحد الصحفيين البرازيليين: "بلد كرة القدم؟! أظن أنكم تعانون من المشاكل مؤخرا".

وقصد ترامب بكلماته خروج منتخب البرازيل من ربع نهائي كأس العالم الأخيرة، إثر الخسارة أمام بلجيكا بهدفين لواحد.

United States president Donald Trump said #Brazil had "a little problem" at the World Cup.#Selecao coach Tite took the opportunity to remind him of how many times they have lifted the Jules Rimet Trophy…



🤣



🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/YVOqyO3IQV — Omnisport (@OmnisportNews) September 11, 2018

ورد تيتي على ترامب، قائلا: "نملك خمس بطولات كأس عالم، ونحن الأكثر حصولا على اللقب في التاريخ"، حسبما نشرت صحيفة "أس" الإسبانية.

يذكر أن المنتخب البرازيلي حقق الفوز على نظيره الأمريكي وديا بثنائية سجلها لاعب ليفربول روبيرتو فيرمينو، ونجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا.