موقف "الفيفا" يحطم آمال الإسبان بـ"اللعب في أمريكا"

أدت تصريحات جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إلى التشكيك في خطط الدوري الاسباني لإقامة مباراة جيرونا ضد برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية.