بيكهام قد يحول حلم الملايين لحقيقة في ناديه الجديد

يسعى النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، في تحقيق أفضل انطلاقة ممكنة لناديه الجديد "إنتر ميامي" المشارك بالدوري الأمريكي لكرة القدم، وذلك في التعـــاقد مع الأرجنتيني ليـــونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

فبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن بيكهام يرغب بالتعاقد مع ميسي ليقود فريقه في الفترة المقبلة.

وسيخوض نادي بيكهام الجديد أولى مبارياته في الدوري الأمريكي، في عام 2020، حيث سيبلغ الأرجنتيني 33 عاما، ليتبقى لديه عام واحد من عقده مع برشلونة.

© AFP 2018 / بوغبا يفضل اللعب بجوار ميسي عن كريستيانو رونالدو

ويعتبر الإنجليزي تواجد ميسي في الدوري الأمريكي إضافة كبيرة للبطولة ككل.

كما أكدت العديد من التقارير رغبة الإنجليزي بجلب كل من البرتغالي رونالدو والإسباني جيرارد بيكيه لصفوف ناديه.

يذكر بأن البرتغالي رونالدو يلعب حاليا في صفوف يوفنتوس الإيطالي بعد انتقاله من نادي ريال مدريد الإسباني.