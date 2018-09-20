بيان مشترك... السوبر المصري السعودي بمشاركة الأهلي

أصدر اتحادا الكرة في مصر والسعودية، بيانا مشتركا أعلنا فيه عن مشاركة الأهلي في كأس السوبر المصري السعودي أمام الهلال في الرياض.

واعتذر الأهلي عن المشاركة في السوبر المصري السعودي الذي كان مقررا إقامته في نوفمبر/ تشرين الثاني، لتعارض الموعد مع ارتباطاته القارية، ليتقرر مشاركة الزمالك في المباراتين.

وعاد الاتحادان ليصدرا البيان الذي أكد على إقامة المباراتين في القاهرة والرياض، على أن يلعب الأهلي مع الهلال في العاصمة السعودية على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول.

فيما يلعب الزمالك مع اتحاد جدة في العاصمة المصرية على كأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في موعد يحدد لاحقا من شهر نوفمبر.