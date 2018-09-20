بعد شهور من توتر العلاقات... تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى الأهلي المصري

حرص تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، على توجيه رسالة للنادي الأهلي المصري، عقب إعلان مشاركته في السوبر السعودي.

وقال تركي آل الشيخ: "أهلا بالأهلي بين أهله وبيته الثاني الرياض… مباراة ستكون ناجحة بكل المقاييس وأتوقع أن تكون العوائد الفنية والمالية ممتازه للفريقين".

وأصدر اتحادا الكرة في مصر والسعودية، بيانا مشتركا أعلنا فيه عن مشاركة الأهلي في كأس السوبر المصري السعودي أمام الهلال في الرياض.

واعتذر الأهلي عن المشاركة في السوبر المصري السعودي الذي كان مقررا إقامته في نوفمبر/ تشرين الثاني، لتعارض الموعد مع ارتباطاته القارية، ليتقرر مشاركة الزمالك في المباراتين.

وعاد الاتحادان ليصدرا البيان الذي أكد على إقامة المباراتين في القاهرة والرياض، على أن يلعب الأهلي مع الهلال في العاصمة السعودية على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السادس من أكتوبر/ تشرين الأول.