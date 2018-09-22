بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي (3-0)

حقق ليفربول الفوز السادس على التوالي في الدوري الإنجليزي، بالتغلب على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

أحرز ثلاثية الريدز ويسلي هويدت بالخطأ في مرماه وجويل ماتيب ومحمد صلاح في الدقائق 10 و22 و48 من عمر الشوط الأول.

بهذه النتيجة واصل ليفربول تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يقبع ساوثهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد خمس نقاط.

وبدأ يورغن كلوب المباراة بطريقة لعب 4-2-3-1، وجاء أليسون في حراسة المرمى، أمامه روبرتسون وفان ديك وجويل ماتيب وترينت، ومحوري ارتكاز هندرسون وفينالدوم، وثلاثي الوسط الهجومي ماني وصلاح وشاكيري، والمهاجم فيرمينو.

وأهدر محمد صلاح فرصة هدف، بعد أن تسلم بينية فيرمينو داخل منطقة الجزاء وانفرد بالمرمى مسددا كرة خارج المرمى.

وأضاع محمد صلاح هدفا آخرا، عقب سيطرته على الكرة داخل منطقة الجزاء وتسديدها بالكعب مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 89، يحرز محمد صلاح الهدف الثاني له والرابع لليفربول، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.