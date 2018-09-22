بالفيديو... أهداف مباراة فيورنتينا وسبال (3-0) في الدوري الإيطالي

بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، استطاع فريق فيورنتينا الإيطالي سحق ضيفه سبال.

وجاءت أهداف فيورنتينا في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، حيث سجل الفريق هدفين في الشوط الأول، وهدف في الشوط الثاني.

وارتفع رصيد نقاط فيورنتينا، إلى 9 نقاط، ليصل إلى المركز الخامس مؤقتا.