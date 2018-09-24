ضمن حفل الأفضل... محمد صلاح يفوز بجائزة

لن يغادر محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول حفل توزيع جوائز الأفضل خالي الوفاض، بعد أن حصل على جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف.

وحصل صلاح على الجائزة عن هدفه في مرمى إيفرتون متفوقا على 9 أهداف أخرى أهمها هدف نجم روسيا دينيس تشيريتشيف ضد كرواتيا في كأس العالم، وهدف ليونيل ميسي ضد نيجيريا، والفرنسي بافار ضد الأرجنتين، وغاريث بيل ضد ليفربول، ورونالدو ضد يوفنتوس.

وينافس محمد صلاح أيضا على جائزة أفضل لاعب، والمرشح لها بجانبه كلا من كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش.

وقال صلاح عقب الفوز بالجائزة: "شكرا لكل من صوت لي للفوز. أتمنى ألا تكون هذه الجائزة الوحيدة".