تغريدة من تركي آل الشيخ تستفز المغرب من جديد

أثارت تغريدة حديثة أطلقها رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، مساء اليوم الخميس، استفزاز وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب.

وأعلن آل الشيخ في التغريدة، عن دعمه للمغرب في استضافة بطولة الأمم الأفريقية، وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقي "الكاف"، بسحب تنظيم البطولة لعام 2019 من الكاميرون، بسبب سوء البنية.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر": "بصفتي رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن دعمي الكامل للمغرب الشقيق في استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلا من الكاميرون".

وتابع: "كما أعلن عن تسخير كل الإمكانات في حال طلب مني الأشقاء من المغرب ذلك".

بصفتي رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن دعمي الكامل للمغرب الشقيق في استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلاً من الكاميرون.

كما أعلن عن تسخير كل الإمكانات في حال طلب مني الأشقاء من المغرب ذلك. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 27, 2018

​واستفزت تغريدة تركي آل الشيخ الأخيرة، غضب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، خاصة بعدما أشاد في شهر أبريل/ نيسان بالملف الأمريكي المشترك، الذي نافس الملف المغربي على استضافة مونديال 2026.

ووصف موقع "ميديا وان" المغربي، تغريدة تركي آل الشيخ أنها "تستفز المغاربة من جديد"، مشير إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع، أعربت عن دعمها للكاميرون، رغم تأخرها في عدد من البنى التحتية.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER السعودية تحضر مفاجأة ستذهب بها إلى قطر... القرار سبتمبر المقبل

وكان آل شيخ قد كتب عدة تغريدات في وقت سابق، متحدثا عن المغرب وجاء فيها: "هناك من أخطأ البوصلة… إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت… دع الدويلة تنفعك…! رسالة من الخليج إلى المحيط. المملكة لم تتلق طلبا لدعم أحد الملفين المرشحين لاستضافة البطولة".

كما قال تركي آل الشيخ، خلال مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الأمريكية، أجريت معه في شهر يونيو/حزيران، عن دعم ملف أمريكا والمكسيك المشترك لتنظيم كأس العالم 2026 على حساب المغرب: "أمريكا حليفتنا وطرقت بابنا منذ 2017، ولن نغلق الباب في وجه من طرق بابنا".

وصبت الجماهير المغربية خلال تواجدها في العاصمة الروسية موسكو، في شهر يونيو، غضبها على تركي آل الشيخ، عقب وصوله استعدادا لحضور مباراة السعودية أمام روسيا في افتتاح المونديال.

واشتعل غضب الجماهير المغربية، عقب تصويت المسؤولين السعوديين لصالح الملف الأمريكي المشترك لتنظيم مونديال 2026.