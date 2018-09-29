اتهمت فتاة أمريكية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، باغتصابها في عام 2009.

ووفقا لصحيفة "دير شبيغل"، دفع رونالدو للفتاة 375 ألف دولار لتلتزم الصمت، في الوقت الذي نفى فيه محامو رونالدو هذا الادعاء.

وقال محامو رونالدو إنهم سيحركون دعوى قضائية ضد صحيفة "دير شبيغل" الألمانية بعدما نشرت اتهامات "دون سند قانوني".

© AFP 2018 / JOSE JORDAN صحيفة تكشف تعرض كريستيانو رونالدو للاضطهاد وتسمي الجهة

وذكرت الصحيفة نقلا عن محامية الفتاة، أن حادث الاغتصاب وقع في يونيو/حزيران 2009 داخل غرفة في فندق بمدينة لاس فيغاس.

وأوضحت الصحيفة أن الضحية رفعت دعوى قضائية لإبطال الاتفاق الذي وقعته مع رونالدو، ويلزمها بعدم الكشف عما حدث.

وينوي محامو رونالدو طلب تعويض يتناسب مع حجم الضرر المعنوي الذي لحق بأفضل لاعب في العالم 2017، إثر نشر التقرير الذي يستهدف حياته الخاصة.

يذكر أن صحيفة "دير شبيغل" نشرت تقريرا بشأن فتاة تتهم رونالدو باغتصابها وهي غي الـ12 من عمرها عام 2009، وهي في طريقها لغرفتها بأحد الفنادق بمدينة لاس فيغاس.