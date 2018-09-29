الاتحاد الأفريقي يفرض عقوبات مغلظة على مرتضى منصور رئيس الزمالك

ويشمل الإيقاف حرمان مرتضى منصور من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم على الشقين الإداري والرياضي، مع دفعه غرامة ٤٠ ألف دولار.
وألزم الاتحاد الأفريقي، نادي الزمالك بتنفيذ العقوبة على رئيسه وإلا سيتعرض النادي أيضا لعقوبات.
Announcement: DISCIPLINARY DECISION pic.twitter.com/nr8Lu4GkIK— CAF (@CAF_Online) September 29, 2018
وصدر القرار بتاريخ اليوم السبت ٢٩ سبتمبر/أيلول، عقب اجتماع ضم رئيس لجنة الانضباط وعضوين من اللجنة والمستشار القانوني.
وأوضح الكاف أنه تم إرسال الخطاب لاتحاد الكرة المصري، كما أن لمرتضى منصور الحق في التظلم خلال ثلاثة أيام.
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