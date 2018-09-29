أول رد من مرتضى منصور على قرار إيقافه من الكاف

رد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، على العقوبات التي أقرها عليه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم السبت.

وقال منصور في تصريحات صحفية لموقع "يالا كورة" الرياضبي المصري، "قرار الإيقاف لا يهز شعرة من رأسي، مشيرا إلى أنه لا يحضر مباريات الزمالك الأفريقية من الأساس.

© AP Photo / Lobna Tarek الاتحاد الأفريقي يفرض عقوبات مغلظة على مرتضى منصور رئيس الزمالك

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد قررت إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة عام، على خلفية هجومه اللفظي على مسؤولي الكاف.

ويشمل الإيقاف حرمان مرتضى منصور من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم على الشقين الإداري والرياضي، مع دفعه غرامة ٤٠ ألف دولار.

وألزم الاتحاد الأفريقي، نادي الزمالك بتنفيذ العقوبة على رئيسه وإلا سيتعرض النادي أيضا لعقوبات.

وصدر القرار بتاريخ اليوم السبت ٢٩ سبتمبر/أيلول، عقب اجتماع ضم رئيس لجنة الانضباط وعضوين من اللجنة والمستشار القانوني.

وأوضح الكاف أنه تم إرسال الخطاب لاتحاد الكرة المصري، كما أن لمرتضى منصور الحق في التظلم خلال ثلاثة أيام.