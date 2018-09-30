تعليق غريب من رئيس الاتحاد الأفريقي بشأن إيقاف مرتضى منصور

علق رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، اليوم الأحد، على قرار إيقاف رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور لمدة عام.

وبحسب موقع "يالا كورة" الرياضي المصري، قال أحمد أحمد، في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، "إنه علم من الصحفيين بعقوبة إيقاف مرتضى منصور، مشيرا إلى أنه "لم يعلم أن رئيس الزمالك تم معاقبته، لأنه كان مشغولا ببعض الأمور الأخرى في لندن".

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN ماذا قال تركي آل الشيخ عن إيقاف مرتضى منصور

وأضاف: "لدينا لجنة مختصة بشأن هذا الملف، أحترم القانون لأن كل شيء يتمتع بالشفافية، بدليل ما حدث لبلدي بعد معاقبة مدغشقر، المدونة الانضباطية هي الفيصل في هذه الأمور، ومن حق رئيس الزمالك الاستئناف".

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد قررت إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة عام، على خلفية هجومه اللفظي على رئيس الكاف أحمد أحمد، وسكرتير الاتحاد الأفريقي عمرو فهمي، ومنحته ثلاثة أيام للاستئناف على القرار.

ويشمل الإيقاف حرمان مرتضى منصور من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم على الشقين الإداري والرياضي، مع دفعه غرامة ٤٠ ألف دولار.

وألزم الاتحاد الأفريقي، نادي الزمالك بتنفيذ العقوبة على رئيسه وإلا سيتعرض النادي أيضا لعقوبات.

© AP Photo / Lobna Tarek أول رد من مرتضى منصور على قرار إيقافه من الكاف

وصدر القرار بتاريخ اليوم السبت ٢٩ سبتمبر/أيلول، عقب اجتماع ضم رئيس لجنة الانضباط وعضوين من اللجنة والمستشار القانوني.

وأوضح الكاف أنه تم إرسال الخطاب لاتحاد الكرة المصري، كما أن لمرتضى منصور الحق في التظلم خلال ثلاثة أيام.

وعلق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على العقوبات التي أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قائلا في تصريحات صحفية لموقع "يالا كورة" الرياضي المصري، "قرار الإيقاف لا يهز شعرة من رأسي"، مشيرا إلى أنه لا يحضر مباريات الزمالك الأفريقية من الأساس.