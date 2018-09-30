العقل المدبر للسيدة العجوز يرحل... أهم صفقاته التاريخية (صور)

عرف ماروتا البالغ من العمر 61 عاما بصفقاته التاريخية التي جلبها للنادي، و التي ساهمت بشكل كبير في حصد العديد من البطولات و أهمها، بحسب مانقل موقع "goal".
الحارس البولندي، فويتشيك شتشيسني، و الذي أنضم لصفوف السيدة العجوز عام 2017 في صفقة قدرت بـ12 مليون يورو.
Wojciech Szczesny / #Juventus vs Napoli at Allianz Stadium on September 29 pic.twitter.com/wAH5WE179x— k.j. (@juve_kj) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
المدافع السويسري، شتيفان ليشتشاينر، و الذي إنتقل من لاتسيو في عام 2011 بمبلغ وصل لحوالي 10 مليون يورو، وبقي في النادي حتى عام 2018 لينتقل بعدها لصفوف أرسنال الإنجليزي.
Today is my last official day as Juventino. It was an incredible honour for me to wear this jersey day in and day out for the past 7 years. I hope you will continue your huge success story in the next years. Thank you dear juventini, you‘ll be always in my heart. #FinoAllaFine pic.twitter.com/ufhgbIPswL— Stephan Lichtsteiner (@LichtsteinerSte) ٣٠ يونيو ٢٠١٨
المدافع الإيطالي، ليوناردو بونوتشي، والذي انتقل لصفوف النادي في عام 2010 قادما من باري، لينتقل بعدها لصفوف الميلان في عام 2017، وليعود بعدها ليوفنتوس صيف عام 2018 و بمبلغ وصل لـ35 مليون يورو.
Altra vittoria, approccio e partita da grande squadra. Ora tutti uniti per la sfida di sabato. 💪🏻💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/KrUH7sl4a9— Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨
المدافع الإيطالي، أندريا بارزالي، و الذي انتقل لصفوف السيدة العجوز قادما من فولسفورج الالماني في عام 2011.
DUECENTO in bianconero ⚪️⚫️ Festeggiati con la fascia da Capitano 💪💪💪— JuventusFC (@juventusfc) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨
Quanti 👏👏👏 per la Roccia @andreabarzagli2 😍? pic.twitter.com/MuK3nYwRuW
الظهير البرازيلي، أليكس ساندرو، القادم من بورتو في عام 2015 و بمبلغ قدره 26 مليون ورو.
PSG are interested in Juventus full-back Alex Sandro, who has previously been linked with Manchester United. (Source: Le10 Sport) pic.twitter.com/uzEBqAP63H— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨
لاعب الوسط الفرنسي، بول بوغبا، والذي انتقل في صفقة مجانية قادما من مانشستر الإنجليزي الى النادي الإيطالي و لعب في صفوفه 4 مواسم، وليعود لناديه الإنجليزي في صيف الـ2016 و بصفقة قدرت بـ105 مليون يورو.
https://t.co/FSL8cfTC8d pic.twitter.com/5EsPheSaye— Paul Pogba (@paulpogba) ٩ أغسطس ٢٠١٦
لاعب الوسط الإيطالي، أندريا بيرلو، قادما من ميلان في سنة 2011، دون مقابل في صفقة وصفت بالأذكى.
Yesterday at Nike #nikefootball #nike #PirloStyle #myworld pic.twitter.com/FIda99bTE2— Andrea Pirlo (@Pirlo_official) ١٧ نوفمبر ٢٠١٥
المهاجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، قادما من باليرمو في عام 2015 وبمبلغ وصل لـ32 مليون يورو.
I’m back 🔙! Felice per il gol ma soprattutto per la vittoria ⚪️⚫️ #serieA #juventus #soccer #futbol #dybalanation pic.twitter.com/y7KV44a6iy— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨
المهاجم الأرجنتيني، كارلوس تيفيز، قادما من مانشستر سيتي عام 2013 بصفقة قدرت بـ12 مليون جنيه أسترليني.
#FootballMemorabilia #SportsMemorabilia— Juventus Fans (@JuveNewsOnly) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
Carlos Tevez Spun Silk Fabric Cloth Wall Poster Print (36x24inch 90x60cm)
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المهاجم الأرجنتيني، جونزالو هيجواين، قادما من نابولي صيف 2016 وبصفقة قدرت بحوالي 90 مليون يورو، ليرحل بميلان على سبيل الإعارة.
Grande vittoria oggi!! Grande squadra!!— Gonzalo Higuaín (@G_Higuain) ٩ فبراير ٢٠١٨
Molto felice di arrivare a 50 goal.💪💪🤙🤙⚽️⚽️
Grande equipo!! Grande victoria!!
Muy feliz de llegar a 50 goles. pic.twitter.com/AxeFhs4NCi
النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قادما من ريال مدريد الإسباني صيف 2018 و بصفقة قدرت بـ100 مليون يورو.
Back on track👌blessed💫 pic.twitter.com/0cR7r54O3b— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) ٤ سبتمبر ٢٠١٨
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