العقل المدبر للسيدة العجوز يرحل... أهم صفقاته التاريخية (صور)

أعلن الرئيس التنفيذي لنادي يوفنتوس الإيطالي، جوزيبي ماروتا، رحيله عن منصبه في الشهر القادم، بعد ثمانية أعوام قضاها في النادي.

عرف ماروتا البالغ من العمر 61 عاما بصفقاته التاريخية التي جلبها للنادي، و التي ساهمت بشكل كبير في حصد العديد من البطولات و أهمها، بحسب مانقل موقع "goal".

الحارس البولندي، فويتشيك شتشيسني، و الذي أنضم لصفوف السيدة العجوز عام 2017 في صفقة قدرت بـ12 مليون يورو.

Wojciech Szczesny / #Juventus vs Napoli at Allianz Stadium on September 29 pic.twitter.com/wAH5WE179x — k.j. (@juve_kj) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

المدافع السويسري، شتيفان ليشتشاينر، و الذي إنتقل من لاتسيو في عام 2011 بمبلغ وصل لحوالي 10 مليون يورو، وبقي في النادي حتى عام 2018 لينتقل بعدها لصفوف أرسنال الإنجليزي.

Today is my last official day as Juventino. It was an incredible honour for me to wear this jersey day in and day out for the past 7 years. I hope you will continue your huge success story in the next years. Thank you dear juventini, you‘ll be always in my heart. #FinoAllaFine pic.twitter.com/ufhgbIPswL — Stephan Lichtsteiner (@LichtsteinerSte) ٣٠ يونيو ٢٠١٨

المدافع الإيطالي، ليوناردو بونوتشي، والذي انتقل لصفوف النادي في عام 2010 قادما من باري، لينتقل بعدها لصفوف الميلان في عام 2017، وليعود بعدها ليوفنتوس صيف عام 2018 و بمبلغ وصل لـ35 مليون يورو.

Altra vittoria, approccio e partita da grande squadra. Ora tutti uniti per la sfida di sabato. 💪🏻💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/KrUH7sl4a9 — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

المدافع الإيطالي، أندريا بارزالي، و الذي انتقل لصفوف السيدة العجوز قادما من فولسفورج الالماني في عام 2011.

DUECENTO in bianconero ⚪️⚫️ Festeggiati con la fascia da Capitano 💪💪💪



Quanti 👏👏👏 per la Roccia @andreabarzagli2 😍? pic.twitter.com/MuK3nYwRuW — JuventusFC (@juventusfc) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

الظهير البرازيلي، أليكس ساندرو، القادم من بورتو في عام 2015 و بمبلغ قدره 26 مليون ورو.

PSG are interested in Juventus full-back Alex Sandro, who has previously been linked with Manchester United. (Source: Le10 Sport) pic.twitter.com/uzEBqAP63H — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨

لاعب الوسط الفرنسي، بول بوغبا، والذي انتقل في صفقة مجانية قادما من مانشستر الإنجليزي الى النادي الإيطالي و لعب في صفوفه 4 مواسم، وليعود لناديه الإنجليزي في صيف الـ2016 و بصفقة قدرت بـ105 مليون يورو.

لاعب الوسط الإيطالي، أندريا بيرلو، قادما من ميلان في سنة 2011، دون مقابل في صفقة وصفت بالأذكى.

المهاجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، قادما من باليرمو في عام 2015 وبمبلغ وصل لـ32 مليون يورو.

المهاجم الأرجنتيني، كارلوس تيفيز، قادما من مانشستر سيتي عام 2013 بصفقة قدرت بـ12 مليون جنيه أسترليني.

المهاجم الأرجنتيني، جونزالو هيجواين، قادما من نابولي صيف 2016 وبصفقة قدرت بحوالي 90 مليون يورو، ليرحل بميلان على سبيل الإعارة.

Grande vittoria oggi!! Grande squadra!!

Molto felice di arrivare a 50 goal.💪💪🤙🤙⚽️⚽️

Grande equipo!! Grande victoria!!

Muy feliz de llegar a 50 goles. pic.twitter.com/AxeFhs4NCi — Gonzalo Higuaín (@G_Higuain) ٩ فبراير ٢٠١٨

النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قادما من ريال مدريد الإسباني صيف 2018 و بصفقة قدرت بـ100 مليون يورو.