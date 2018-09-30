وفاة نجم الأهلي إثر حريق شب في منزله

توفي نجم الأهلي السابق صفوت عبدالحليم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد أن شب حريق في شقته الكائنة بحي مصر الجديدة .

ونقلت جثة الفقيد إلى المستشفى تمهيدا لدفنه، وهي في حالة تفحم إثر الحريق.

البقاء لله في وفاة نجم مصر والنادي الأهلي السابق صفوت عبد الحليم.. للفقيد الرحمه وللأسرة خالص العزاء. pic.twitter.com/WKDTdEClGs — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 30, 2018

ويعد صفوت عبد الحليم أحد رموز النادى الأهلى فترة الستينيات والسبعينيات، حيث بدأ لعب الكرة فى ضمن صفوف ناشئى الأهلى وعمره 11 عاما.

وتدرج صفوت عبد الحليم فى صفوف الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول فى الـ17 من عمره، محققا العديد من البطولات مع القلعة الحمراء.