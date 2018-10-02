الضربة الثالثة... منع مرتضى منصور من الظهور الإعلامي

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع مرتضى منصور رئيس "الزمالك" من الظهور الإعلامي، سواء المرئي أو المسموع أو المطبوع أو عبر المواقع الإلكترونية.

وجاء في بيان صادر عن المجلس، تلقيه توصية من لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بشأن حلقتين ظهر فيهما مرتضى منصور في برنامج "مساء بيراميدز" على قناة بيراميدز، بتاريخ 12 و27 سبتمبر/ أيلول.

وأضاف البيان "تلقينا توصية بشأن إهانات وانتهاكات صارخة لحرية التعبير والرأي والقيم الأخلاقية والاجتماعية باستضافة أحد المسؤولين الرياضيين والسماح له بالتلفظ بعبارات مرسلة تسيء لآخرين وللجمهور وتخالف ميثاق الشرف الإعلامي".

قرار المجلس الأعلى للإعلام حول مدحت شلبي ورئيس الزمالك pic.twitter.com/Hsoy2Rjbc2 — El-Ahly.com (@ElAhlycom) October 2, 2018

وأكمل "وحفاظا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية والتطاول عليها والتحقير من شأن رموز الرياضة المصرية، قرر منع السيد مرتضى منصور من الظهور على جميع وسائل الإعلام".

وفي قرار آخر وبخصوص نفس الحلقتين، أعلن المجلس منع بث برنامج "مساء بيراميدز" لمدة 15 يوما.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارا بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي "الزمالك" لمدة عام كامل، وتغريمة 40 ألف دولار، كما قررت اللجنة الأولمبية المصرية تجميده وإيقافه.