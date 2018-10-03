رئيس جديد للاتحاد السعودي لكرة القدم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم انتخاب قصي بن عبد العزيز الفواز، رئيسا للاتحاد.

واجتمع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، ظهر اليوم الأربعاء، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض من أجل الانتخاب.

وكانت لجنة الانتخابات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة في الثاني من شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وتضم قائمة قصي الفواز، لؤي السبيعي نائبا للرئيس، وعضوية كل من: أضواء بنت عبد الرحمن العريفي وتركي بن صالح العواد وتركي الحقيل وخالد الثبيتي ورهام المنيزان وعلي بن محمد الشيعلان وعمر بن عبد الله باخشوين ويزيد بن محمد التويجري ودرابر رودجر.