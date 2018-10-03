رئيس جديد للاتحاد السعودي لكرة القدم

واجتمع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، ظهر اليوم الأربعاء، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض من أجل الانتخاب.
السيرة الذاتية لسعادة رئيس #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم الاستاذ #قصي_الفواز pic.twitter.com/dTP8sxereR— محمد المرحبي (@almarhapi) October 3, 2018
وكانت لجنة الانتخابات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة في الثاني من شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وتضم قائمة قصي الفواز، لؤي السبيعي نائبا للرئيس، وعضوية كل من: أضواء بنت عبد الرحمن العريفي وتركي بن صالح العواد وتركي الحقيل وخالد الثبيتي ورهام المنيزان وعلي بن محمد الشيعلان وعمر بن عبد الله باخشوين ويزيد بن محمد التويجري ودرابر رودجر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)