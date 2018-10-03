اشتباك جديد... تركي آل الشيخ يطالب بمحاسبة "معشوق الجماهير"

أعرب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن استيائه من تصريحات اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن الشهير بـ"عموري"، وطالب باتخاذ إجراء ضده.

وكان عموري انتقد في حواره مع قناة دبي الرياضية، مساء الثلاثاء، إدارة نادي العين الإماراتي واتهم رئيس شركة العين، غانم الهاجري، بالوقوف ضده.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "الهاجري لم يكن صادقا، وحاول تشويه صورتي بشكل سلبي، وما زالت لدي مستحقات لم أحصل عليها بعد، علمًا أن غانم الهاجري كان ضدي ولا أعرف السبب".

الحقيقة الحوار مافيه شيء ابد لك الثمان ثواني هذي هي اللي اوجعتهم #كلنا_عموري pic.twitter.com/T0IyigNrKe — سليمان فهد الشراري (@slaman50009) October 3, 2018

هذه التصريحات أثارت غضب آل الشيخ، الذي قال عبر حسابه الشخصي على تويتر، يوم الأربعاء: "غير مقبول ما صرح به اللاعب عمر عبدالرحمن عموري في قناة دبي".

وأضاف: "أرجو من إدارة الهلال اتخاذ اللازم لضبط هذه التصريحات.. فليس مقبولا التجاوز على نادي العين الشقيق".

غير مقبول ماصرح به اللاعب عمر عبدالرحمن "عموري " في قناة دبي

أرجو من إدارة الهلال اتخاذ اللازم لضبط هذه التصريحات…

فليس مقبولا التجاوز على نادي العين الشقيق. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) October 3, 2018

من جانبه رد عموري عبر حسابه على تويتر، قائلا: "العين وإدارته وجماهيره في القلب، ولا يمكن أن أقلل من نادي عملاق مثل البنفسجي الذي لن أنسى أفضاله عليّ.. وأعتذر لهم عن إي إساءة فهمت في حديثي لقناة دبي".

العين وإدارته وجماهيره في القلب ولا يمكن أن أقلل من نادي عملاق مثل البنفسجي الذي لن أنسى أفضاله علي…

وأعتذر لهم عن إي اساءة فهمت في حديثي لقناة دبي — عمر عبدالرحمن (@Amoory10) October 3, 2018

وكشف عموري عن أنه تلقى عرضا من نادي النصر؛ لكنه اختار الهلال بسبب ميوله ورغبته، وأضاف: "العين أخفى عنّي العروض الأوروبية، وما طلت إدارة النادي في المفاوضات مع الهلال".

وواصل: "الشيخ هزاع بن زايد وافق على انتقالي إلى الهلال لعام واحد، كما رحبت بفكرة الانتقال بعد تصريح سامي الجابر الرئيس السابق للنادي لأنني تمنيت اللعب في الفريق، ولن أكشف عن عقدي المالي مع الفريق لأنه أمر خاص".

عمر عبدالرحمن:

مهما فعلت لن أوفي جماهير الهلال حقها..

اوعدهم بكل ما املك

لذلك الجميع وبصوت عالي #كلنا_عموري

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https://t.co/C7vxbHKzpg — ماكس الهلالي (@hfc_x6) October 3, 2018

ونفى أن يكون انتقل إلى الهلال بسبب سقف الرواتب الذي طبق في الدوري الإماراتي، وأوضح: "الدوري السعودي أقوى من الإماراتي بمراحل في مختلف الأمور ومن ضمنها الحضور الجماهيري بجانب قوة الإعلام، والجماهير هنا تتمتع بالشغف وتشعرك بقيمتك كلاعب عكس ما يوجد في الإمارات".

وتصدر هاشتاغ #كلنا_عموري وسائل التواصل، وانهالت التغريدات المؤيدة له والمعبرة عن التقدير والحب.