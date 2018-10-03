عموري يزعج الإماراتيين... وتركي آل الشيخ يتدخل

وتحدث اللاعب عن أسباب مغادرته للعين الإماراتي بعد 12 عاما قضاها بين صفوفه، قائلا إن رئيس نادي "العين" غانم الهاجري لم يكن يرغب في استمراره بالفريق، وإنه حرمه من الاحتراف في أوروبا.
وزعم عموري أن إدارة النادي الإماراتي ماطلت في المفاوضات مع إدارة "الهلال"، قبل أن تتم ثاني أغلى صفقة إعارة في التاريخ والتي ستكلف النادي السعودي 14 مليون يورو لقاء موسم واحد.
واعتبر تركي آل الشيخ، تصريحات عموري غير مقبولة، مطالبا إدارة "الهلال" باتخاذ اللازم "لضبط هذه التصريحات… فليس مقبولا التجاوز في حق نادي العين الشقيق".
يذكر أن عموري سبق له اللعب ضمن صفوف ناشئي وشباب "الهلال" بين عامي 2000 و2005، قبل الانضمام لفريق "العين" الإماراتي في 2006، ومنحه الجنسية الإماراتية.
غير مقبول ماصرح به اللاعب عمر عبدالرحمن "عموري " في قناة دبي— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) October 3, 2018
أرجو من إدارة الهلال اتخاذ اللازم لضبط هذه التصريحات…
فليس مقبولا التجاوز على نادي العين الشقيق.
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