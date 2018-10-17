ميلان يضم صفقة جديدة

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي أن لاعب الوسط المتألق لوكاس باكيتا سينتقل إلى نادي ميلان المنافس في الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يكشف النادي المنتمي لريو دي جانيرو عن تفاصيل الصفقة مقابل التخلي عن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، لكنه قال إن قيمتها تقترب من قيمة الشرط الجزائي "وستكون مجزية للغاية ماليا للنادي".

© REUTERS / STOYAN NENOV بالفيديو... أهداف مباراة ميلان وألمبياكوس (3-1) في الدوري الأوروبي

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن اللاعب سينتقل مقابل 40 مليون دولار.

وخاض لاعب الوسط الهجومي باكيتا، الذي تشبهه الجماهير بالبرازيلي الشهير كاكا، أول مباراة مع فلامنجو في مايو / أيار من العام الماضي ولعب من وقتها 58 مباراة مع الفريق الأول.

وتم استدعاء اللاعب لمنتخب البرازيل لأول مرة الشهر الماضي، ومن المقرر أن يبقى في البرازيل حتى نهاية الموسم بحلول شهر ديسمبر / كانون الأول الأول.