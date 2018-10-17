ميلان يضم صفقة جديدة

ولم يكشف النادي المنتمي لريو دي جانيرو عن تفاصيل الصفقة مقابل التخلي عن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، لكنه قال إن قيمتها تقترب من قيمة الشرط الجزائي "وستكون مجزية للغاية ماليا للنادي".
وخاض لاعب الوسط الهجومي باكيتا، الذي تشبهه الجماهير بالبرازيلي الشهير كاكا، أول مباراة مع فلامنجو في مايو / أيار من العام الماضي ولعب من وقتها 58 مباراة مع الفريق الأول.
وتم استدعاء اللاعب لمنتخب البرازيل لأول مرة الشهر الماضي، ومن المقرر أن يبقى في البرازيل حتى نهاية الموسم بحلول شهر ديسمبر / كانون الأول الأول.
Flamengo have confirmed that Lucas Paquetá will be an AC Milan player in January. 🤑— Squawka Football (@Squawka) October 17, 2018
Here is everything you need to know about the midfield wonderkid compared to Kaká, Modrić and De Bruyne. #SquawkaScout 🕵️♂️https://t.co/J3pgkARmUn
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