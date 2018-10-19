الأولمبية المصرية تستدعي رئيس الزمالك للتحقيق

قررت اللجنة القضائية للقيم والتحقيق التابعة للجنة الأولمبية المصرية، اليوم الجمعة، استدعاء مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من أجل التحقيق معه، يوم 28 من الشهر الجاري.

ويأتي استدعاء مرتضى منصور من أجل سماع أقواله، حول قيامه بحشد موظفي الزمالك للتجمهر والاعتداء اللفظي على أعضاء اللجنة الأولمبية، بحسب بيان صادر عن لجنة القيم.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد قررت، في وقت سابق، إيقاف مرتضى، ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي، بسبب هجومه العنيف على أعضائها.

عاجل.. استدعاء مرتضى منصور للمثول أمام لجنة القيم و التحقيق ٢٨ أكتوبر المقبل في

اللجنة الأولمبية المصرية pic.twitter.com/ENBgcBeLt1 — khaled talaat (@khaledtal3at) ١٩ أكتوبر ٢٠١٨

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد قررت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة عام، على خلفية هجومه اللفظي على مسؤولي الكاف.

وصدر القرار عقب اجتماع ضم رئيس لجنة الانضباط وعضوين من اللجنة والمستشار القانوني.

ويشمل الإيقاف حرمان مرتضى منصور من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم على الشقين الإداري والرياضي، مع دفعه غرامة ٤٠ ألف دولار.

وألزم الاتحاد الأفريقي، نادي الزمالك بتنفيذ العقوبة على رئيسه وإلا سيتعرض النادي أيضا لعقوبات.