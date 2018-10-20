القيمة السوقية لديربي الغضب الإيطالي

تتجه أنظار عشاق الدوري الإيطالي غدا الأحد وتحديدا لملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية حيث يلتقي قطبا المدينة إنترميلان وميلان، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي في الدرجة الاولى.

لطالما حملت تلك هذه المباراة العديد من الخفايا في دقائقها، حتى أطلق عليها لقب "ديربي الغضب"، لما تتسم به من ندية ومنافسة شرسة على أرض الملعب من جهة و على المدرجات من جهة أخرى.

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وبحسب الخبراء فإن القيمة السوقية للاعبي الإنتر تبلغ 555 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للاعبي ميلان 486 مليون يورو، بحسب مانشرت صحيفة "آس" الإسبانية.

واستطاع الأرجنتيني وقائد فريق إنتر ميلان، ماورو إيكاردي، تحقيق قفزة مادية في القيمة السوقية مقارنة بالموسم الماضي، بقيمة وصلت لـ20 مليون يورو، لتصل قيمته بالوقت الحالي لحوالي 95 مليون يورو.

وتصل القيمة السوقية للكرواتي وزميل الأرجنتيني في الفريق، إيفان بيرسيتش، لحوالي 45 مليون يورو كثاني لاعبي النادي قي القيمة السوقية.

وعلى الطرف الثاني يتصدر الأرجنتيني، جونزالو هيجواين، لاعبي ميلان في القيمة السوقية بمبلغ يصل لحوالي 55 مليون يورو، ويحل ثانيا اللاعب الإسباني سوسو، بقيمة تصل لـ40 مليون يورو.