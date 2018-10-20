ريال مدريد يحقق رقما سلبيا غير مسبوق

واستمر النادي الملكي في صيامه التهديفي لمدة 482 دقيقة، حتى سجل مارسيلو هدف الفريق أمام ليفانتي في الدقيقة 71.
وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها ريال مدريد قبل هدف لاعبه البرازيلي، أمام إسبانيول في 22 سبتمبر/أيلول، ولم يهز الفريق الشباك بعدها أمام أشبيلية وأتليتيكو مدريد وسسكا موسكا وألافيس.
يذكر أن ريال مدريد خسر اليوم للمرة الثالثة على التوالي في جميع المسابقات.
Eight hours and one minute later.— B/R Football (@brfootball) October 20, 2018
The drought is over 😅 pic.twitter.com/Smqwth9l2c
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