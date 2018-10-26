أول تعليق من تركي آل الشيخ على طلب "الأهلي" المصري خوض مباراة السوبر السعودي

علق رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ على إعلان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، رغبة ناديه في خوض مباراة السوبر السعودي أمام نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: تلقيت ببالغ السعادة والتقدير طلب الاتحاد المصري والأخ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رغبتهم لعب السوبر السعودي المصري على كأس الملك سلمان".

وأضاف:

من هذا المنطلق فإنني أرحب بالأشقاء الذين نكن المحبة لهم وللأهلي وجمهوره الذي أعتز أن أكون أحدهم… وفي حال تحدد الموعد سأكون أول الحاضرين للمباراة بإذن الله.

وتابع:"هذا غير مستغرب على الأشقاء في مصر بقيادة الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي وكل رجال مصر الذين عرف عنهم العمل على تعميق العلاقة بين البلدين الشقيقين.. فلن نسمح لدويلات أو جماعات محظورة أن تعكر صفو العلاقة بين الأشقاء، حفظ الله ملكنا الغالي سلمان بن عبدالعزيز وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. ودامت المحبة بيننا".

من جانبه، كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مخاطبة اتحاد الكرة المصري لناديه من أجل مواجهة اتحاد جدة السعودي في السوبر المصري السعودي.

وقال محمود الخطيب:

اتحاد الكرة خاطبنا قبل ساعات قليلة من اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس، يطلب من خلاله مشاركة الأهلي أمام اتحاد جدة وناقشنا ذلك في اجتماع المجلس.

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "بالعودة ليوم 29 يوليو الماضي، اتحاد الكرة خاطبنا للعب في السوبر السعودي ولم نعترض ولكن تمت ترجمة الأمر بشكل غير صحيح".

وتابع:"لم نرفض مواجهة أشقائنا في السعودية بل وافقنا منذ أول يوم. ما يشعرني بالضيق هو ترجمة موقفنا بشكل غير صحيح وللأسف البعض استغل ذلك لتوسيع الفجوة بين أصدقائنا. إذا نسقنا المواعيد، لا مشكلة لدينا في لعب المباراة".

وكان الاتحادان السعودي والمصري اتفقا على إقامة السوبر السعودي المصري فريقي الأهلي والاتحاد يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في القاهرة.