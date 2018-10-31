راموس يزيد مشاكل ريال مدريد وهذه المرة على "إنستغرام"(صورة)

أثارت إشارة الإعجاب التي أدلى بها قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، على تعليق نشر على حساب في "إنستغرام" حول الأداء السيء للاعبي الملكي في مباراة "الكلاسيكو" الكثير من علامات الاستغراب.

الحساب الذي يحمل اسم "sergio_ramos_idol" نشر، متحدثا عن الأداء السيء الذي ظهر به لاعبو النادي الملكي في "الكلاسيكو" بالإضافة لانتقادات حادة.

وهاجم صاحب العنوان، الحارس البلجيكي كورتوا، متسائلا، هل يعي معنى القميص الذي يرتديه؟

© Photo/ instagram//Фото профиля sergio_ramos_idol sergio_ramos_idol راموس ييبدي إعجابه بمنشور يهاجم فيه لاعبو ريال مدريد بعد مباراة الكلاسيكو

كما هاجم صاحب الحساب لاعب الدفاع ناتشو، واصفا إياه بالأسوأ، كما تحدث عن أن اللاعبين يلعبون دون حافز.

والمثير في الأمر هو ردة فعل قائد الفريق الملكي راموس، الذي وضع علامة الإعجاب على هذا المنشور، الأمر الذي يؤكد بحسب الكثيرين، أن مشاكل الملكي مازالت موجودة في داخله، بغض النظر عن رحيل مدربه لوبتيغي.