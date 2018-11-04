حقيقة إيقاف حكم مباراة الأهلي والترجي

قالت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد، إن حكم مباراة الأهلي المصري ونظيره الترجي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، تم إيقافه.

وادعت صحيفة الشروق التونسية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر تجميد نشاط الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، وحرمانه من مونديال الأندية، وذلك تبعا للقرار الصادر عن اتحاد كرة القدم التونسي أمس السبت 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

© Photo / Facebook/ WalidAzaro72 الأهلي يرفض معاقبة أزارو بعد واقعة قطع القميص... والكاف يرد

وكان اتحاد الكرة التونسي قد طالب إثر اجتماعه العاجل أمس السبت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بمعاقبة الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، الذي أدار ذهاب نهائي رابطة الأبطال الأفريقية ولاعب الأهلي المصري وليد أزارو.

وفي نفس الصدد، قالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن مصدرا مطلعا داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، كشف حقيقة إيقاف الجزائري مهدي عبيد حكم مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي المصري والترجي التونسي.

ووفقا للصحيفة، أكد مصدر بالـ"كاف"، أنه لم تصدر أي عقوبات بشأن الحكم الجزائري حتى الآن، بعد أحداث مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف للفريق التونسي.

وأضاف المصدر بالاتحاد الأفريقي، أنه لم يصدر قرار بشأن استبعاد مهدي عبيد المرشح لإدارة مباريات في كأس العالم للأندية 2018، والتي تستضيفها الإمارات، في مدينتي أبوظبي والعين خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون الثاني المقبل، حيث ستقام المباراة النهائية على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي يوم 22 من الشهر المقبل.

يذكر أن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي والترجي، شهدت جدلا تحكيميا كبيرا، بعدما احتسب الحكم الجزائري مهدي عبيد، 3 ركلات جزاء منها 2 لصالح الأهلي، ولجأ إلى تقنية الفيديو "VAR" في ركلتي الأهلي، وأكد على صحة قراره بعد العودة للفيديو.

وواجه وليد أزارو ، لاعبي الأهلي اتهامات عقب اللقاء بأنه مزق قميصه لخداع الحكم الجزائري، مهدي عبيد شارف، للحصول على ركلة الجزاء الثانية للأهلي في المباراة، التي أحرز منها الفريق هدفه الثالث، عبر وليد سليمان.