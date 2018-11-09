أكثر اللحظات إثارة في مونديال روسيا بحسب استفتاء "فيفا"

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، استفتاء عن أكثر اللحظات إثارة في نهائيات كأس العالم 2018، التي أقيمت في روسيا، صيف هذا العام.

فبحسب الاستفتاء الذي شارك فيه نحو 14 ألف شخص، احتل البرتغالي رونالدو صاحب الثلاثية في مرمى المنتخب الإسباني المرتبة الأولى كأكثر اللحظات إثارة.

🗳️ These 4 have some great Sochi #WorldCup memories, but which is your favourite?



🇩🇪@ToniKroos & his last-gasp winner

🇵🇹@Cristiano's unforgettable hat-trick

🇺🇾@ECavaniOfficial, whose brace eliminated Portugal

🇵🇪Paolo Guerrero helping see Peru fans head home with a win — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) ٨ نوفمبر ٢٠١٨

واحتل توني كروس نجم المنتخب الألماني المرتبة الثانية بعد تسجيله لهدف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وجاء لاعب منتخب الأوروغواي، إدينسون كافاني، في المرتبة الثالة بتسجيله هدفي الفوز على منتخب البرتغالي في دور الثمانية.

وحل رابعا لاعب منتخب البيرو، باولو غيريرو صاحب هدف الفوز الوحيد لمنتخب بلاده في المونديال.

هذا وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد وصف مونديال روسيا بأنه الأفضل في تاريخ البطولة.