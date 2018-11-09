بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي أفريقيا (0/3)

فاز النادي الترجي التونسي على نظيره الأهلي المصري بثلاثة أهداف دون رد، اليوم الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي أقيمت على استاد الملعب الأولمبي برادس، وكان لقاء الذهاب انتهت لصالح الفريق المصري بثلاثة أهداف لهدف.