سولاري: غاريث بيل يجب أن يأكل عشب الملعب خلال المباريات

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية قال سولاري خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة سيلتا فيجو، المقرر لها غدا الأحد 11 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري: "لقد أعجبني أدائه في كل المراكز الهجومية، لديه القدرة على اللعب في اليسار واليمين وكمهاجم صريح كما فعل لبعض الوقت أمام فيكتوريا بلزن، وحتى كظهير أيسر حيث أن لديه القدرة على القيام بذلك بشكل رائع".
وأشار إلى أنه يجب على اللاعب الويلزي، أن "يأكل عشب الملعب في كل مباراة"، في إشارة لضرورة بذل أقصى جهد له في المواجهات.
ويعاني بيل مؤخرا من تراجع واضح في مستواه، وتلقى انتقادات لاذعة، في ظل الفترة الصعبة التي مر بها الفريق قبل أن يعود لطريق الانتصارات.
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