التفاصيل الكاملة لجوائز الأفضل من مجلة "فرانس فوتبول"

يقام، اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الأفضل المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، حيث كشفت المجلة الفرنسية عن برنامجها للإعلان عن صاحب جائزة الكرة الذهبية لعام 2018، خلال حفل سيقام في العاصمة الفرنسية، باريس.

وبحسب فرانس فوتبول، سيقام الحفل في العاصمة الفرنسية باريس، وينطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة — السابعة بتوقيت غرينتش — العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

Vous ne voulez rien rater de cette ultime journée du #BallonDor et du classement final? Vous voulez connaître le programme de ces dernières heures? Vous souhaitez en savoir plus sur le règlement et le processus de vote?



À suivre dans notre fil rouge ➡️https://t.co/hY6dPvpyav pic.twitter.com/Sjk7IHcTkl — #ballondor (@francefootball) ٣ ديسمبر ٢٠١٨

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2018 التي تقدم لأفضل لاعب في العالم

تضم قائمة المرشحين التي أعلنتهم المجلة 30 لاعبًا، وهم: الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، والبرازيلي أليسون (ليفربول الإنجليزي)، والويلزي غاريث بيل (ريال مدريد)، والفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)، والأوروغواياني إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان الفرنسي)، والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)، والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو (ليفربول) والأوروجواياني دييجو جودين (أتليتيكو مدريد)، والفرنسي أنطوان جريزمان (أتليتيكو مدريد)، والإسباني إيسكو (ريال مدريد)، وهاري كين (توتنهام الإنجليزي)، والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (يوفنتوس).

كما ضمت أيضا الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي الإنجليزي)، والفرنسي هوجو لوريس (توتنهام)، والسنغالي ساديو ماني (ليفربول)، والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، والسلوفيني يان أوبلاك (أتليتيكو مدريد)، والفرنسي بول بوجبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والكرواتي إيفان راكيتيش (برشلونة)، والمصري محمد صلاح (ليفربول)، والأوروجواياني لويس سواريز (برشلونة)، وسيرجيو راموس (ريال مدريد)، وأخيرا الفرنسي رفاييل فاران (ريال مدريد).

جوائز أخرى ستقدم بجانب الكرة الذهبية 2018 من مجلة "فرانس فوتبول" وفق ما كشف موقع "أس عربية"… وفق ما



For the first time in history, the Kopa Trophy will be rewarded this Monday during the Ballon d’Or ceremony. This all new trophy, named after the 1958 Ballon d’Or winner Raymond Kopa, will be awarded to the best under-21 player of the year. #kopatrophy #ballondor pic.twitter.com/nbmrdim5fo — #ballondor (@francefootball) ٢ ديسمبر ٢٠١٨ جائزة الكرة الذهبية للسيدات، وجائزة "كأس كوبا" لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما.

طريقة التصويت على جوائز الأفضل في العالم

جائزتي الكرة الذهبية للرجال والسيدات سيكون التصويت من صحفيين حول العالم، أما كأس كوبا سيكون التصويت عبر اللاعبين الذين سبق وأن توجوا بالكرة الذهبية.

القناة الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2018 من مجلة "فرانس فوتبول"

تنقل شبكة قنوات "beIN Sports" حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية، بالإضافة إلى قناة صحيفة «ليكيب» وموقعها، وموقع مجلة "فرانس فوتبول".