كلب ينقذ مرمى فريق رياضي من هدف محقق (فيديو)

أنقذ كلب مرمى فريق رياضي من هدف محقق عندما ظهر في طريق الكرة إلى المرمى في الأرجنتين.

وقعت الحادثة الغريبة في دوري الدرجة الثالثة بين الناديين "يوفنتود أونيدا جواليجوايتشو" و"ديفنسوريز دي بيلغرانو دي فيلا رامالهو"، وفق قناة "UCSG TV".

Juventud Unida de Gualeguaychú goleaba a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por 3 a 0 y casi aumenta la ventaja luego de un error del arquero, que fue 'salvado' por otro guardameta muy especial.



Se trata de un perro que se metió al campo de juego. pic.twitter.com/WTnBoNhsON — UCSG Televisión (@ucsg_tv) December 4, 2018

ويظهر الفيديو كيف أراد حارس المرمى بسرعة أن يرمي الكرة إلى مهاجمي فريقه، ولكنها اصطدمت بأحد لاعبي الخصم وارتدت، حيث تمكن من ركلها نحو المرمى.

ولكن في تلك اللحظة، ظهر كلب في وسط المرمى ومنع من تسجيل الهدف، حيث ارتدت الكرة ولم تدخل الشباك.