بالفيديو... فضيحة مدوية لنجوم أرسنال صورتها كاميرا مراقبة

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية ما قالت عنه مقطع فيديو "فضيحة" لعدد من نجوم فريق أرسنال الإنجليزي وهم يستنشقون أحد الغازات خلال "حفلة شامبانيا".

وظهر في مقطع الفيديو، الذي صورته إحدى كاميرات المراقبة خلال آب/ أغسطس الماضي، عدد من نجوم أرسنال وهم يستنشقون أكسيد النيتروس، المعروف باسم "غاز الضحك"، وذلك خلال "حفلة شامبانيا" أقيمت قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة البريطانية التي نشرت الفيديو بشكل حصري، "ظهر كل من ألكسندر لاكازيت 27 عاما وماتيو غندوزي 19 عاما، ومسعود أوزيل 30 عاما وبيير أوباميانغ 29 عاما، وآخرون، حول مائدة ممتلئة بزجاجات شامبانيا وفودكا".

ومن بالونات متوافرة بين أيديهم، كان اللاعبون يستنشقون، أكسيد النيتروس، المعروف بقدرته على تغيير الحالة المزاجية للإنسان، وذلك بالرغم من تحذير عدد من الخبراء والباحثين من مخاطره.

ومن الفيديو، يمكن رؤية أوزيل يسقط شبه فاقدا للوعي على الأريكة بعد استنشاقه الغاز، بينما يواصل الآخرون النفخ في البالونات، وهو ما يعد فضيحة غير مسبوقة في تاريخ فريق بحجم أرسنال. بحسب الصحيفة.

Unai Emery famously banned fruit juice at Arsenal… he’ll be furious over the ‘hippy crack’ party https://t.co/JyBtUvKfi3 — The Sun — Arsenal (@SunArsenal) December 7, 2018

​وأشارت "ذا صن" إلى أن ما أقدم عليه لاعبو أرسنال فعل متهور كان يمكن أن يودي بحياتهم، مشيرة إلى أن بيع غاز الضحك أمر مسموح به في بريطانيا للأشخاص البالغين.

ولم يخرج أرسنال على الفور بأي بيان بشأن الواقعة، فيما طالب مشجعو الفريق بفرض أقصى العقوبات على كل من يحاول تشويه سمعة النادي أو مخالفة مبادئه.