تنافس إماراتي قطري على رئاسة الاتحاد الآسيوي

سيواجه الشيخ سلمان بن خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منافسة للبقاء في منصبه مع القطري سعود المهندي والإماراتي محمد خلفان الرميثي عند إجراء الانتخابات في أبريل/ نيسان المقبل.

وقال الاتحاد الآسيوي، اليوم السبت، إن الشيخ سلمان سيواجه منافسة في الانتخابات مع المهندي، نائب رئيس الاتحاد القاري، والرميثي عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي. وفقا لـ"رويترز".

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وكان من المتوقع أن يخوض عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي سابقا السباق على رئاسة الاتحاد الآسيوي لكنه لم يترشح للمنصب. وكان عزت قال في 2017 إنه ينوي الترشح أمام الشيخ سلمان في انتخابات 2019.

وتعرضت آمال عزت لضربة في أكتوبر/ تشرين الأول بعد انسحاب اتحاد جنوب آسيا من اتحاد جنوب غرب آسيا.

وقال الشيخ سلمان في أكتوبر/ تشرين الأول إنه يرغب في الترشح للبقاء في منصبه لولاية ثالثة. وتولى رئيس الاتحاد البحريني السابق المسؤولية في 2013 لاستكمال فترة القطري محمد بن همام بعد إيقافه.

وعوقب محمد بن همام بالإيقاف مدى الحياة من الفيفا في 2011 وتولى تشانغ جيلونغ المسؤولية بشكل مؤقت قبل انتخاب الشيخ سلمان الذي فاز في انتخابات 2015.