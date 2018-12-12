رسميا... السوبر الأفريقي في قطر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الترجي الرياضي التونسي بطل دوري الأبطال والرجاء البيضاوي المغربي بطل الكونفدرالية، في العاصمة القطرية الدوحة.

وغرد "كاف" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء: "قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي 2018 بين الترجي الرياضي التونسي والرجاء المغربي في قطر. وسيعلن تاريخ وموعد المباراة قريبا".

وكان من المقرر إقامة المباراة في ملعب "رادس"، معقل الترجي كونه الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا.

📢 رسميا: قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي 2018 بين الترجي الرياضي التونسي والرجاء المغربي في قطر.. تاريخ وموعد المباراة سيعلن قريبا.. مزيد من التفاصيل لاحقا…#TotalCAFSC pic.twitter.com/9LKTViRuQh — CAF — عربي (@caf_online_AR) December 12, 2018

ودائما ما يقيم الاتحاد الأفريقي مواجهة السوبر، على ملعب الفريق الذي يتوج بدوري الأبطال.

وتوج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري، بينما فاز الرجاء المغربي بلقب الكونفيدرالية على حساب فيتا كلوب الكونغولي.