سوريا تخطط للمشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2020 في طوكيو

بدأ تدريب الرياضيين السوريين مباشرة بعد الألعاب الأولمبية لعام 2016، وفرص المشاركة في الألعاب ستكون للرياضيين الذين يمارسون المصارعة الرومانية والسباحة والملاكمة وألعاب القوى.

وفقا لرئيس الاتحاد الرياضي العام، موفق جمعة، فإن اللجنة الأولمبية السورية تتوقع أن يشارك رياضيون سوريون في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 التي ستقام في اليابان، وفقا لموقع "سبورت بوكس".

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وقال جمعة: "بعد الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، بدأنا بتدريب الرياضيين الذين سيكونوا قادرين على المشاركة في دورة الألعاب 2020 في طوكيو".

وأضاف جمعة أن: "الرياضيين المشاركين في المصارعة الرومانية والملاكمة ورفع الأثقال وألعاب القوى، بالإضافة إلى السباحة — وهي الرياضات التقليدية في سوريا، لديهم أعلى فرص المشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية".

وتابع جمعة: "لدينا سباحون جيدون في المسافات الطويلة، إذا اجتازوا الاختبارات وانضموا إلى المنتخب الوطني السوري، يمكن أن يظهروا نتائج جيدة".

وشاركت سوريا لأول مرة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1948، وطوال فترة المشاركة، فاز الرياضيون السوريون بثلاث ميداليات أولمبية، ذهبية (غادة شعاع، عدائون، 1996) فضية (جوزيف عطية، مصارعة حرة 1984) وبرونزية (ناصر الشامي، ملاكمة، 2004).