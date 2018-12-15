لاعب كرة قدم يدخل موسوعة "غينيس" برقم يصعب تحطيمه

24 عاما كانت كفيلة بدخول اللاعب الأوروغواياني، سباستيان أبريو، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

لاعب كرة القدم أبريو دخل الموسوعة العالمية للأرقام القياسية، كونه أكثر اللاعبين في تاريخ كرة القدم الذي يلعب في صفوف 28 ناديا عالميا.

صاحب الـ42 عاما وقع عقدا مع ناديه الجديد، ريو برانكو البرازيلي قادما من ديبورتيس التشيلي، بحسب مانشرت صحيفة "lanacion" الأرجنتينية، ليصبح النادي رقم 28 في مسيرة اللاعب التي بدأت في عام 1994.

Sebastián Abreu sets new Guinness World Record for most professional clubs as 'El Loco' joins his 26th club Audax Italiano. pic.twitter.com/rUR7roEWVT — Football 24/7 (@foetball247) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧

وكان الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تنقلا بين الأندية مسجلا باسم الألماني، لوتز فانتسيل، والذي لعب لـ25 ناديا.

😂 Uruguay's Sebastián Abreu has joined Brazilian side Rio Branco, making it his 28th club, the most in world football



The Robbie Keane of South America… pic.twitter.com/m1SGGloSKm — The Sportsman (@TheSportsman) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

الى أن "المجنون" كما يلقبونه في بلاده، قد حطم هذا الرقم، هذا وتطلق الجماهير الأوورغوايانية على أبريو، لقب "المجنون" بسبب مزاجه الحاد، والذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لعدم استمرار اللاعب في نادي محدد لفترة طويلة.

هذا وسبق أن لعب أبريو في الدوري البرازيلي والأرجنتيني والمكسيكي والتشيلي بالإضافة للعبه في الدوري الإسباني في صفوف ناديي ديبورتيفو لاكورونا وريال سوسيداد بالإضافة للعبه في الدوري الإسرائيلي.