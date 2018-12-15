بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والقطن التشادي (7-0) بالكونفدرالية

فاز نادي الزمالك المصري على نظيره القطن التشادي، بسبعة أهداف دون رد، في ذهاب دور الـ32، ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليحسم تأهله نظريا، قبل مباراة الإياب بعد أسبوع.