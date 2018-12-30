كريستيانو رونالدو يصل دبي... وتقارير ترجح فوزه بجائزة "غلوب سوكر"

أكدت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس إلى دبي الإماراتية.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، سبب الزيارة المفاجئة لكريستيانو رونالدو إلى الإمارات، حيث من المقرر أن يحضر حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" العالمية، في نسختها العاشرة، الذي سيقام يوم الخميس المقبل بالإمارات.

وأشارت تقارير إلى ترجيح فوز رونالدو بالجائزة هذا العام، حيث من عادة النجم البرتغالي عدم حضور حفلات الجوائز إذ لم يكن من ضمن الفائزين.



We’re thrilled to announce the nominees for the Best Player of the Year Award: Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo and Kylian Mbappé.⁣⁣⁣

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⁣👉 Who's your pick to win?⁣⁣⁣

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⁣⁣⁣⁣⁣⁣@AntoGriezmann @Cristiano @KMbappe #GlobeSoccer pic.twitter.com/aDHjSSgQ5w — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨

وسبق لرونالدو، أن حصد تلك الجائزة 4 مرات في أعوام 2011 و2014 و2016 و2017.

ولم يسبق لأي لاعب باستثناء رونالدو، الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من غلوب سوكر أكثر من مرة واحدة.

ويتنافس رونالدو مع الثنائي الفرنسي أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)، وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، على جائزة أفضل لاعب في عام 2018.

🏆 Griezmann, Cristiano y Mbappé, nominados a Mejor Jugador en los Globe Soccer

🤔 ¿Quién se lo llevará?

➡ https://t.co/2ESFaMb2h6 #Atleti #globesoccer pic.twitter.com/OTRejWQy82 — Atlético de Madrid (@Atletico_MD) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

جدير بالذكر أن الحفل سيشهد توزيع العديد من الجوائز الأخرى أبرزها أفضل مدرب، التي يتنافس عليها ديدييه ديشامب، مدرب فرنسا مع مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، ودييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، ويورجن كلوب مدرب ليفربول، ومدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري.



وفي فئة أفضل فريق يتنافس على الجائزة أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وليفربول، كما يتنافس البرتغالي خورخي مينديز، الإيطالي ستيفانو كاستانيا والإنجليزي جوناثان برانيت، على جائزة أفضل وكيل.