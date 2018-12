كريستيانو رونالدو يصل دبي... وتقارير ترجح فوزه بجائزة "غلوب سوكر"

We’re thrilled to announce the nominees for the Best Player of the Year Award: Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo and Kylian Mbappé.⁣⁣⁣

⁣

⁣👉 Who's your pick to win?⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣@AntoGriezmann @Cristiano @KMbappe #GlobeSoccer pic.twitter.com/aDHjSSgQ5w