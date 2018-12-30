كريستيانو رونالدو يصل دبي... وتقارير ترجح فوزه بجائزة "غلوب سوكر"

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، سبب الزيارة المفاجئة لكريستيانو رونالدو إلى الإمارات، حيث من المقرر أن يحضر حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" العالمية، في نسختها العاشرة، الذي سيقام يوم الخميس المقبل بالإمارات.
We’re thrilled to announce the nominees for the Best Player of the Year Award: Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo and Kylian Mbappé.— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨
👉 Who's your pick to win?
@AntoGriezmann @Cristiano @KMbappe #GlobeSoccer pic.twitter.com/aDHjSSgQ5w
ولم يسبق لأي لاعب باستثناء رونالدو، الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من غلوب سوكر أكثر من مرة واحدة.
ويتنافس رونالدو مع الثنائي الفرنسي أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)، وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، على جائزة أفضل لاعب في عام 2018.
🏆 Griezmann, Cristiano y Mbappé, nominados a Mejor Jugador en los Globe Soccer— Atlético de Madrid (@Atletico_MD) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
🤔 ¿Quién se lo llevará?
➡ https://t.co/2ESFaMb2h6 #Atleti #globesoccer pic.twitter.com/OTRejWQy82
جدير بالذكر أن الحفل سيشهد توزيع العديد من الجوائز الأخرى أبرزها أفضل مدرب، التي يتنافس عليها ديدييه ديشامب، مدرب فرنسا مع مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، ودييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، ويورجن كلوب مدرب ليفربول، ومدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري.
وفي فئة أفضل فريق يتنافس على الجائزة أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وليفربول، كما يتنافس البرتغالي خورخي مينديز، الإيطالي ستيفانو كاستانيا والإنجليزي جوناثان برانيت، على جائزة أفضل وكيل.
Who will be crowned the Best Club of the Year 🏆 in Dubai #GlobeSoccer Awards❓— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨
✨ Atlético de Madrid
✨ Liverpool
✨ Real Madrid
@dubaiholding #dubaiholding pic.twitter.com/XBU9vylq4H
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