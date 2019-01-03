اجتماع عاجل لرئيس هيئة الرياضة السعودية الجديد بشأن السوبر الإيطالي

زار رئيس هيئة الرياضة السعودية الجديد، عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ملعب مباراة كأس السوبر الإيطالي والمزمع إقامته منتصف الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن يلتقي يوفنتوس مع ميلان، يوم 16 يناير / كانون الثاني الجاري، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في كأس السوبر الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، عقد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الخميس، اجتماعا للاطلاع على الاستعدادات الخاصة باستضافة المملكة لكأس السوبر الإيطالي.

سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يعقد اجتماعاً للاطلاع على الاستعدادات الخاصة باستضافة كأس السوبر الإيطالي، ناقش فيه كافة التجهيزات النهائية واطلع على سير العمل لاستضافته على الوجه الأمثل pic.twitter.com/rgCtquFeXT — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٣ يناير ٢٠١٩

وجرى خلال الاجتماع الوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بإقامة المباراة، والاطلاع على الترتيبات التنظيمية والأمنية مع عدد من الجهات المختصة بما يضمن تنظيما مثاليا للمباراة.

بكل جهد واخلاص عملت لرياضة وطني بتوجيهات من سيدي الامير محمد بن سلمان صاحب الفضل في كل ماتم، ولا تفيه الكلمات حقه مهما قلت ادام الله عزه واطال عمره في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، متضمنا إعفاء المستشار تركي آل الشيخ من منصبه كرئيس للهيئة العامة للرياضة، وتكليف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بالمنصب.