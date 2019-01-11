فابريجاس ينتقل إلى موناكو لمدة ثلاث سنوات

انتقل لاعب وسط منتخب إسبانيا، سيسك فابريجاس، اليوم الجمعة، إلى نادي موناكو الفرنسي، قادما من تشيلسي الإنجليزي.

ونال اللاعب، البالغ عمره 31 عاما والذي لعب لأرسنال ما بين 2003 و2011 وانضم إلى تشيلسي في 2014، لقب كأس العالم 2010 وبطولة أوروبا في 2008 و2012.

وأضاف تشيلسي في بيان في موقعه الرسمي في الانترنت "سيسك فابريجاس انتقل بشكل دائم إلى موناكو"، وفقا لرويترز.



وأعلن موناكو عن ضم اللاعب حتى يونيو/ حزيران 2022، في مقطع فيديو في حسابه في تويتر.

وحصد فابريجاس لقب الدوري الممتاز مع تشيلسي مرتين، بالإضافة إلى لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني مع برشلونة في مناسبة واحدة في الفترة التي قضاها مع الفريق ما بين 2011 و2014.

🖊🇪🇸 AS Monaco are thrilled to announce the arrival of Cesc Fabregas from Chelsea FC on a deal that runs until June 2⃣0⃣2⃣2⃣. pic.twitter.com/hjy1xfn3mU — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) ١١ يناير ٢٠١٩

وتابع تشيلسي في بيانه: "نود توجيه الشكر إلى سيسك على خدماته الرائعة، ونتمنى له التوفيق في الجزء المقبل من مسيرته المذهلة".

وأحرز فابريجاس 22 هدفا في 198 مباراة مع تشيلسي.