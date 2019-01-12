توتنهام يصدم مدريد بسعر كين

وضع فريق توتنهام شرطا لبيع لاعبه المتألق الإنجليزي هاري كين، للراغبيين بشرائه وفي مقدمتهم ريال مدريد الإسباني.

شرط النادي الإنجليزي لم يكن سوى السعر الخرافي لمهاجمه الدولي و الذي وصل لـ310 مليون جنيه أسترليني.

© AFP 2018 / Ian KINGTON / IKIMAGES هاري كين يثير فتنة في توتنهام

النادي الإنجليزي و بحسب صحيفة "صن" البريطانية أبلغ ريال مدريد بالسعر الذي يرغب به من أجل التخلي عن كين.

وأكدت الصحيفة أن توتنهام ليس بحاجة لبيع مهاجمه في الفترة المقبلة، ولهذا السبب وضعت إدارة النادي هذا المبلغ الضخم لمن أراد الحصول عليه.

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع هاري كين، في ظل ضعف مستوى هجوم الفريق في الموسم الحالي بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.