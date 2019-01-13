بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس وبولونيا في كأس إيطاليا (2-0)

تأهل نادي يوفنتوس الإيطالي إلى دور ربع النهائي في بطولة كأس إيطاليا، بعد فوزه بهدفين دون رد، أمام نظيره بولونيا، في إطار دور الـ 16 من عمر المسابقة.

© REUTERS / ALBERTO LINGRIA بالفيديو... أهداف مباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي (0-2)

سجل هدف التقدم لليوفي، الإيطالي فدريكو بيرنارديسكي العائد من الإصابة بعدما استغل خطأ الدفاع وحارس المرمى، في الدقيقة 9 من الشوط الأول.

في الشوط الثاني، أحرز مويس كين الهدف الثاني لليوفي، في الدقيقة 49.

هذا ويلتقي يوفنتوس وميلان، يوم الأربعاء المقبل، في كأس السوبر الإيطالي بملعب الجوهرة في المملكة العربية السعودية.