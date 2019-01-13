تركي آل الشيخ يعلن قراره بشأن بيع بيراميدز

قرر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك نادي بيراميدز، التراجع عن بيع نادي بيراميدز الذي ينشط في الدوري المصري.

ووفقا لتقارير صحفية، رفض آل الشيخ عرضا بقيمة 43 مليون دولار من رجل أعمال خليجي لشراء بيراميدز، مفضلا الإبقاء علي ملكيته للنادي.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأحد: "بدينا مع بعض ونبقى مع بعض… لن ابيع".

بدينا مع بعض ونبقى مع بعض… لن ابيع 👍❤️🌹🔥🇸🇦🇪🇬 pic.twitter.com/qSFM5WS9VN — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 13, 2019

وأعلن تركي آل الشيخ في وقت سابق، نيته بيع النادي خلال الفترة المقبلة، ورحيله عن مصر نهائيا، من أجل التفرغ بشكل أكبر لمنصبه الجديد.

وكشف آل الشيخ أنه تلقى عرضا مغريا لبيع بيراميدز من مستثمر خليجي، وأنه سيحسم قراره يوم الثامن من يناير/كانون الثاني.