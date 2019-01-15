إبراهيموفيتش يعود لتصريحاته "المستفزة" ورونالدو ضحيته الجديدة

تصريحات جديدة مثيرة للجدل أدلى بها النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، بشأن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

إبراهيموفيتش انتقد انتقال رونالدو إلى نادي يوفنتوس، وسخر من دعوته إلى غريمه السابق ليونيل ميسي إلى الانتقال إلى الدوري الإيطالي.

وكان رونالدو انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 100 مليون يورو، وبعقد يمتد لأربع سنوات وراتب سنوي 30 مليون يورو.

والشهر الماضي ظهر الدون البرتغالي، في حوار مع الصحف الإيطالية أبزته صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، قال فيه، "لا أفتقد ميسي، ربما هو يفتقدني. ربما هو يحتاج لوجودي".

ودعا رونالدو ميسي للعب في الدوري الإيطالي، قائلا: "أود رؤيته يلعب في إيطاليا. عليه خوض نفس التحدي الذي خضته والانتقال إلى إيطاليا".





تصريحات رونالدو لقت استهجان إبراهيموفيتش، وجعلته يصفها بـ "الهراء"، مؤكدا، "أن الدون البرتغالي اتخذ خيارا سهلا من خلال الانضمام إلى فريق فاز بالدوري الإيطالي خلال المواسم السبعة الأخيرة"، بحسب صحيفة " ديلي إكسبريس ".

وكشف إبرا سبب سخريته من تصريحات رونالدو، قائلا، "لماذا لم يختر ناديا من الدرجة الثانية، ويحول الوصول به إلى القمة، هكذا ستصبح بطلا، هذا هو التحدي".



وتابع زلاتان، "هذا هراء، اللعب ليوفنتوس ليس تحديا".



Zlatan Ibrahimović slams Cristiano Ronaldo’s move to Juventus 🤐 pic.twitter.com/KlGzqZQGXV — ESPN FC (@ESPNFC) ١٤ يناير ٢٠١٩

واستطاع زلاتان أن يفز بلقب الدوري في هولندا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، كما حصد لقب كأس محلي إلى جانب الدوري الأوروبي في إنجلترا مع مانشستر يونايتد.

ومنذ انتقال إبراهيموفيتش إلى الدوري الأمريكي رفقة نادي لوس أنغلوس غالاكسي سجل 22 هدفا في 27 مشاركة.