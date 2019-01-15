إبراهيموفيتش يعود لتصريحاته "المستفزة" ورونالدو ضحيته الجديدة

إبراهيموفيتش انتقد انتقال رونالدو إلى نادي يوفنتوس، وسخر من دعوته إلى غريمه السابق ليونيل ميسي إلى الانتقال إلى الدوري الإيطالي.
وكان رونالدو انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 100 مليون يورو، وبعقد يمتد لأربع سنوات وراتب سنوي 30 مليون يورو.
والشهر الماضي ظهر الدون البرتغالي، في حوار مع الصحف الإيطالية أبزته صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، قال فيه، "لا أفتقد ميسي، ربما هو يفتقدني. ربما هو يحتاج لوجودي".
Sulla #Gazzetta in edicola:— LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨
⚽️ #CR7 chiama #Messi! #Ronaldo, intervista a tutto campo ⚽️ #Milan, europari. Leo: "Niente Ibra, ma…" 💥 #Superclasico infinito! La #Libertadores al #RiverPlate ⚠️ #Icardi al Bernabeu, imbarazzo #Inter. E… molto altro! pic.twitter.com/vosPdiMyaq
وتابع زلاتان، "هذا هراء، اللعب ليوفنتوس ليس تحديا".
Zlatan Ibrahimović slams Cristiano Ronaldo’s move to Juventus 🤐 pic.twitter.com/KlGzqZQGXV— ESPN FC (@ESPNFC) ١٤ يناير ٢٠١٩
ومنذ انتقال إبراهيموفيتش إلى الدوري الأمريكي رفقة نادي لوس أنغلوس غالاكسي سجل 22 هدفا في 27 مشاركة.
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