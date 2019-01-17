بالفيديو... أهداف مباراة السعودية وقطر (0-2) في كأس آسيا 2019

فاز منتخب قطر على نظيره السعودية بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على استاد على ملعب مدينة زايد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا 2019.