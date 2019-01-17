بالفيديو... أهداف مباراة لبنان وكوريا الشمالية (4-1) في كأس آسيا 2019

فاز منتخب لبنان على نظيره منتخب كوريا الشمالية بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الشارقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة، في كأس آسيا 2019.